Windmolenterreur: 'Hoe diep zijn we in Nederland gezonken?'

Het zit directeur Rob Rietveld van de belangenvereniging Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) niet lekker dat windmolenactivisten bestempeld worden als terroristen. In een opiniestuk pleit de Annerveenschekanaler voor meer overleg tussen overheid en burger.

In een rapport sprak de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) van radicalisering en extremisme in de ruzies over windmolens. Vooral in de Veenkoloniën zou sprake zijn van een ernstige situatie."Hoe diep zijn we in Nederland gezonken dat we een reactie vanuit de burger die zich zeer onredelijk behandeld voelt gaan afdoen als terrorisme", zo begint Rietveld zijn betoog. "Gaan we vanaf nu in alle situaties waarbij de overheid onmachtig is gebleken een fatsoenlijk proces uit te voeren de reactie van de gefrustreerde burger afdoen als terrorisme?"Rietveld vraagt zich ook af waarom wel gesproken wordt van windmolenterreur, maar niet van asielzoekerscentrumterreur of gaswinningsterrorisme. "Wat denkt u, zou het helpen om deze mensen nu neer te zetten als terrorist, of zou deze framing het alleen nog maar erger maken?", vraagt hij retorisch aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.Beter zou het volgens de directeur zijn als de landelijke overheid eens zou gaan praten met tegenstanders van de windmolens om samen tot een oplossing te komen. "Ik keur elke vorm van vernieling en bedreiging af, maar ik zie ook de oneerlijke manier waarop er met mensen in deze gebieden is omgegaan. Ga eens praten en zorg voor een goed proces waarin alle belangen op een goede manier afgewogen worden."