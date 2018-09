Deel dit artikel:













Achtste AED in Valthermond: ‘Hopelijk hoeven we hem nooit te gebruiken’ Burgemeester Jan Seton neemt de achtste AED van Valthermond officieel in gebruik (foto: RTV Drenthe)

In Valthermond hangen nu acht AED’s die dag en nacht beschikbaar zijn om door burgerhulpverleners te worden gebruikt als een inwoner hartproblemen heeft. Burgemeester Jan Seton nam het achtste exemplaar vanavond officieel in gebruik.

Seton scheurde het papier van het apparaat en gaf tegelijk de inwoners een groot compliment. “Het begon hier met een idee, een visie op gezondheid voor iedereen en in anderhalf jaar is dit gerealiseerd. Ik ben er trots op en hoop dat dit verder over de gemeente kan worden uitgerold. Een goed voorbeeld doet vaak goed volgen.”



Sandra van Esveld van de stichting Hartveilig Valthermond straalde bij de mooie woorden van de burgemeester. “Dat wij als voorbeeld worden gezien, dat vinden we een grote eer.”



Valthermond is met een lengte van 12 kilometer het langste lintdorp van Drenthe. “Met acht AED’s is nu het hele dorp afgedekt. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben nu 120 vrijwilligers die het apparaat kunnen bedienen, maar we hopen dat nog uit te breiden tot 170. Dan zitten we op vijf procent van de bevolking.”



Volgens Van Esveld mag Valthermond zich nu een ‘hartveilig’ dorp noemen. “Hulp kan hier nu snel worden geboden. Maar hopelijk hoeven dit apparaat nooit te gebruiken."