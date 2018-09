FC Emmen mist captain Jansen tegen FC Utrecht

VOETBAL - FC Emmen moet het komende zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht opnieuw stellen zonder Anco Jansen. De captain kampt met een kuitblessure.

FC Utrecht - FC Emmen op de tocht

De aanvallende middenvelder liep de kwetsuur op in het uitduel bij Ajax. Hij miste daardoor ook al de vorige wedstrijd tegen De Graafschap, die Emmen met 1-1 gelijkspeelde.Hoelang Jansen uit de roulatie is is nog onduidelijk. Een echo moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is.Overigens is het nog niet zeker of het duel tegen Utrecht, de vijfde wedstrijd van het seizoen, doorgaat. De politie wil mogelijk staken.