Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - HC Visé [afgelopen] Hurry-Up - HC Visé is onze Wedstrijd van de Week (foto: RTV Drenthe / Stijn Steenhuis)

In de Wedstrijd van de Week waren we vanavond aanwezig bij de handbalwedstrijd Hurry-Up tegen het Belgische HC Visé. De wedstrijd was live te volgen bij RTV Drenthe.

De wedstrijd is voor Hurry-Up de eerste in het nieuwe seizoen van de BENE-league. Het duel begon om 20.00 uur in sporthal De Eendracht in Zwartemeer.