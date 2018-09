'Kinderartsen in opleiding moeten stage lopen in een streekziekenhuis'

Vandaag is de laatste dag dat er kinderen worden geboren in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. Om 18.00 uur sluiten de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde. Volgende maand gaan ook de afdelingen in Bethesda in Hoogeveen dicht.

"Het is best wel emotioneel, ik hoefde de materialen in de verloskamer niet meer aan te vullen", zegt verloskundige Savannah tegen een verslaggever van Radio1. "Hier is nog een kleintje geboren vannacht. Best wel moeilijk als je beseft dat het een van de laatste baby's is. De meeste collega's hebben hun emoties binnengehouden, maar nu het echt zover is komen de tranen."Gynaecoloog Marjon Riksen werkt tien jaar in het Refaja. "Het voelt alsof het hart uit het ziekenhuis wordt gehaald. Als er in het Refaja een kind geboren wordt begint er een nieuw levensverhaal en daar zijn wij niet meer bij."Aanstaande ouders en kinderen moeten in het vervolg naar het ziekenhuis in Emmen. Treant sluit de afdelingen omdat er niet genoeg kinderartsen zijn.Een afdeling die dicht gaat is natuurlijk uiterst ingrijpend, zegt voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. "Toch vind ik het besluit verstandig vanwege de kwaliteit van de zorg. Die moet bovenaan staan. En het was niet meer mogelijk om die kwaliteit van zorg te leveren door het openlaten van alle locaties.""Het is niet gelukt om kinderartsen te bewegen naar de regio te gaan", vertelt Illy. "Dat is een serieus probleem. Ze willen niet van de Randstad naar de regio . Het heeft ook te maken met de opleiding van kinderartsen. Kinderartsen in opleiding hadden tot voor kort helemaal geen idee hoe het leven en werken is in een streekziekenhuis.""Daarom hebben we nu stages georganiseerd in streekziekenhuizen voor kinderartsen in opleiding. Want het is ook een kwestie van onbekend maakt onbemind. Als je niet weet hoe mooi het werken is in een streekziekenhuis staat het ook niet boven aan je verlanglijstje om daar naar toe te gaan."