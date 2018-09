Slachtoffers misbruik Jehovah's Getuigen overhandigen manifest aan burgemeester Emmen

Op 6 oktober zullen misbruikslachtoffers van de Jehovah's Getuigen een manifest overhandigen aan de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout. Dat gaat gebeuren tijdens een vreedzaam protest vlakbij het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen in Emmen.

"In het manifest dat we overhandigen stellen we de veiligheid van het kind centraal. Niet alleen in de gemeenschap van de Jehovah´s Getuigen, maar in alle gesloten religieuze gemeenschappen in Nederland", legt Frank Huiting uit. "Het manifest moet mensen bewust maken. Wat kan je zelf doen als je het gevoel hebt dat een kind in een gesloten gemeenschap mishandeld of misbruikt wordt?"Aanleiding voor dit protest vormt de opstelling van het bestuur van de Jehovah’s Getuigen die aanklachten van misbruik binnen hun gemeenschap wegwuiven als incidenten. "Zij willen niet meewerken aan onderzoek omdat dit volgens hen disproportioneel zou zijn", zegt Huiting.Huiting is als kind zelf misbruikt toen hij bij de Jehovah's Getuigen zat. Hij richtte de website Reclaimed Voices op: een meldpunt voor slachtoffers. De teller staat nu op 300 meldingen.Inmiddels doet het OM strafrechtelijk onderzoek naar het misbruik binnen Jehovah's Getuigen. Negen aangiftes worden nu onderzocht. Huiting: "Ik hoop dat er uit die bevindingen conclusies getrokken worden, zodat we niet alleen de individuele gevallen aanpakken, maar de hele organisatie."Inmiddels zijn er duizend pamfletten gedrukt. ​Huiting verwacht dat tientallen mensen zich op 6 oktober bij het protest zullen voegen. "Het zal respectvol zijn, ook naar de gemeenschap, maar we willen wel ons geluid laten horen. Zo mogen mensen spandoeken en protestborden meenemen om uiting te geven aan hun verdriet."Na 6 oktober is het pamflet te downloaden en kan iedereen die wil het met zijn eigen naam ondertekenen.