Gymleraar geblesseerd: Marsetoernooi Ruinen gaat niet door In de regio Ruinen kunnen gymverenigingen geen vervanger vinden voor een geblesseerde gymleraar (foto: Koen Suyk/ANP)

RUINEN - Het Marsetoernooi, een groot gymtoernooi voor kinderen in de omgeving van Ruinen, gaat niet door. De reden? Verschillende gymverenigingen hebben geen gymleraar en kunnen zich daardoor niet voorbereiden.

Ina Alblas geeft gymnastiek aan kinderen in Ruinen en Ruinerwold, maar raakte enige tijd geleden geblesseerd tijdens het turnen. "Ik heb twee pezen in mijn arm afgescheurd. Die zijn weer vastgezet en daardoor ben ik zeker twee en een halve maand uitgeschakeld. In die periode kan ik geen training geven."



Geen opvolger

Lange tijd was Alblas ook actief bij de gymverenigingen in Dwingeloo en Diever. In Dwingeloo vonden ze een opvolger, maar die stopte er afgelopen zomer mee. In Diever zit de vereniging al sinds oktober vorig jaar zonder leraar. Voor de clubs is het moeilijk een opvolger te vinden.



"Vooral een gymleraar vinden voor overdag is een probleem", vertelt Alblas. "Dat is juist het moment dat de jongste kinderen gymmen. Voor de meeste gymleraren is het een soort van extraatje erbij. Ze doen het naast hun gewone werk."



Marsetoernooi

Het Marsetoernooi is een begrip in het zuidwesten van Drenthe. Het toernooi zou zaterdag 3 november voor de 31e keer worden gehouden. "In al die jaren is het een keer niet doorgegaan", herinnert Alblas zich, die al 28 jaar gymleraar is. "Dat was in het jaar dat de gekke koeienziekte was uitgebroken."