Herinneringsbord Giro d'Italia in Zandberg spoorloos Het verdwenen Giro-bord in Zandberg (foto: Wim Mensen)

Het Drents-Groningse Zandberg is in rep en roer. Het bord dat herinnerde aan de Giro d'Italia, die in 2002 door het 46 inwoners tellende gehucht reed, is verdwenen. Vermoedelijk gestolen.

Het bord is in 2012 geplaatst en is waarschijnlijk half augustus losgeschroefd. "Toen werd ik gebeld door iemand die zei dat het bord was verdwenen", zegt voorzitter Wim Mensen van de stichting Zandbergia, die het bord beheert.



'Grote schande'

"Tot onze diepe treurnis moesten we vaststellen dat het bord is gejat en foetsie is. Het is een grote schande. Het bord was door de gemeente Vlagtwedde aangeboden om te herdenken dat de Girokaravaan door Zandberg trok."



"We hebben als stichting de morele verplichting om het bord te beschermen. Het is een slag in ons gezicht dat het bord verdwenen is. Het wordt veel bezocht door fietsgroepen die het bord als achtergrond gebruiken voor een groepsfoto."



Rage

Mensen denkt dat er een rage gaande is. "Ook de Hunebed Highway-borden langs de N34 worden gepikt. Het is voor ons een serieuze zaak. Daarom hebben we aangifte gedaan bij de politie, want we willen dat bord natuurlijk terug."