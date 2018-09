Deel dit artikel:













Weg tussen Meppel en Zwartsluis afgesloten De provincie voert werkzaamheden uit aan de brug over de Hoogeveensche Vaart(foto: Google Streetview)

De weg Staphorster Grote Stouwe tussen Meppel en Zwartsluis is vanaf morgenochtend 8 uur tot en met zondag middernacht afgesloten vanwege werkzaamheden.

De provincie Drenthe legt in die periode een nieuwe asfaltlaag op de brug over de Hoogeveensche Vaart.



Het verkeer wordt met borden omgeleid. Fietsers rijden via de Zomerdijk van en naar Meppel. Auto's en motoren worden via de Kanaaldijk en de Rijksparallelweg van en naar Meppel geleid.