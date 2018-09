Deel dit artikel:













Wildlands in oktober een week WildDrèents Drenthe-week in Wildlands (foto Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

De eerste week van oktober is het WildDrèents in Wildlands in Emmen. Alle inwoners van Drenthe kunnen dan een dagkaart kopen voor 7,50 euro in plaats van de gebruikelijke 27,50 euro.

Wildlands wil met WildDrèents de inwoners van Drenthe laten zien wat het dierenpark te bieden heeft.



Mensen die van de actie gebruik willen maken moeten wel kunnen aantonen dat ze in de provincie Drenthe wonen. De dagkaarten kunnen tot en met 30 september op de site van Wildlands worden besteld.