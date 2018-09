Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wedstrijd van de week is terug: Hurry-Up tegen Visé Wedstrijd van de week: Hurry-Up - Visé (foto: RTV Drenthe/archief)

HANDBAL - De wedstrijd van de week is vanaf aankomend weekend terug bij RTV Drenthe. Zaterdag staat de handbalwedstrijd tussen Hurry-Up en Visé centraal.

Hurry-Up trapt het seizoen in de BENE-league in eigen huis af. De wedstrijd begint zaterdag 15 september om 20.00 uur. De livestream is vanaf 19.55 uur via de site van RTV Drenthe te bekijken (rtvdrenthe.nl/wedstrijd)



Zondag is er een samenvatting op TV en internet te zien. Ook in Radio Drenthe Sport wordt er, tussen 17:00 uur en 18:00 uur, aandacht aan de wedstrijd besteed.