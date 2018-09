Orkaan Florence verstoort Drentse droom

Amazone Leonie Schoonderwoert uit Hoogeveen is in de Verenigde Staten om een topprestatie neer te zetten met haar paard op de Wereldruiterdagen. Maar orkaan Florence gooit roet in het eten.

De orkaan bereikt vandaag de oostkust van de Verenigde Staten. In de staten North Carolina en South Carolina hebben de autoriteiten alarm geslagen. De orkaan is afgezwakt tot categorie twee, maar volgens het National Hurricane Center in de VS is het nog steeds erg gevaarlijk.Schoonderwoert is op dit moment in Tryon, North Carolina. Hoewel dit niet aan de kust ligt, hebben de deelnemers van de Wereldruiterdagen toch last van orkaan Florence. Het onderdeel endurance is halverwege afgelast."Er waren een paar heel heftige buien en daardoor werd het parcours heel slecht," aldus Schoonderwoert. Daarna werd het erg warm, waardoor de luchtvochtigheid steeg. De paarden kregen het daardoor moeilijker.Na 110 kilometer besloot de organisatie om te stoppen, omdat een aantal paarden er slecht aan toe was. Dat gold niet voor Schoonderwoerts paard Prince: "We deden het super en hadden nog wel verder gekund."Sommige ruiters hadden zich volgens Schoonderwoert beter kunnen aanpassen aan de weersomstandigheden, door langzamer te rijden. "Endurance staat al bekend als heftige sport en deze ruiters drukken een slechte stempel op de sport."In Tryon heerst geen paniek. "We hebben wel een noodplan gekregen", aldus Schoonderwoert. "Maar ze verwachten hier niet meer dan een zware regenbui."Voor de zekerheid zijn alle paarden die verbleven in een tijdelijke tent, overgebracht naar een permanente stal.