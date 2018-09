Deel dit artikel:













Börker Toren Tour voor het eerst van start Organisator Gert Goor op zijn Peugeot uit 1930 (RTV Drenthe)

Een monstertourtocht op antieke motorfietsen, dat is wat Johan Rutgerink en Gert Goor nog misten in de buurt. Daarom organiseren ze dit jaar voor het eerst hun eigen tourtocht: de Börker Toren Tour.

Geschreven door Josien Feitsma

Op een peugoot uit 1930 rijdt mede-organisator Gert Goor mee met de monstertourtocht. Goor reed eerder al verschillende tourtochten in het buitenland, maar miste er eentje in Nederland. "We vonden het ook wel leuk om een keer iets in de buurt te organiseren. Dit wordt hem dan, een thuiswedstrijd," legt hij uit. "Ja, je koopt een keer zo'n oud ding en dan word je er een beetje mee besmet."



Volgens Rutgerink is het evenement bijzonder. "Dit is in zoverre uniek dat het de enige rit in Nederland is van een dergelijke afstand. En dat drie dagen lang. Dat is eigenlijk nog nooit hier in Nederland gebeurd."



In totaal wordt er drie dagen lang ongeveer 250 kilometer op de voertuigen afgelegd. Een behoorlijke uitdaging vindt Goor. "Bij het idee van 250 kilometer begint bij veel motorrijders de kont al zeer te doen. Nog zonder dat ze op het zadel zitten."



Zo'n 25 deelnemers meldden zich vandaag desondanks bij de start. Een voorwaarde om met een voertuig mee te doen is dat het gebouwd moet zijn voor het jaar 1948. Het oudste voertuig komt vandaag uit 1917. Volgend jaar hopen de twee organisatoren meer mensen enthousiast te maken.