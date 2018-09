Deel dit artikel:













Programma zaterdaghoofdklasse en noordelijke districtsbeker (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Dit weekend spelen de amateurclubs, vanaf de eerste klasse, de derde en laatste poulewedstrijd in de noordelijke districtsbeker. Voor de enige Drentse hoofdklasser, ACV, staat er een competitieduel op het programma.

De Asser club komt vanmiddag in actie bij CSV Apeldoorn. Apeldoorn pakte in de eerste twee duels in de hoofdklasse B één punt, terwijl de Assenaren slechts één keer in actie kwamen en dat duel wonnen. Vorige week werd het thuisduel van ACV tegen Genemuiden afgelast omdat het kunstgrasveld (en dan met name de veiligheid rondom dat veld) niet gewaarborgd was.



Hieronder het complete programma in de hoofdklasse B:



SC Genemuiden - Excelsior'31

WHC - DUNO

Flevo Boys - SDC Putten

AZSV - DETO Twenterand

Buitenpost - Berkum

SVZW - Urk

Sparta Nijkerk - Staphorst

CSV Apeldoorn - ACV





Hieronder vindt u het complete programma in de noordelijke districtsbeker van vandaag:



Groep 1 (in deze groep gaan de eerste twee teams door naar de knockoutfase van het bekertoernooi)



Poule 97

Be Quick'28 - D'Olde Veste'54

FC Meppel - TONEGO

stand

1. d'Olde Veste 54 2-6

2. Be Quick'28 2-4

3. FC Meppel 2-1

4. Tonego 2-0





Poule 100

FC Klazienaveen - SVBO

stand

1. Valthermond 2-6

2. Germanicus 2-3

3. SVBO 2-3

4. FC Klazienaveen 2-0





Poule 102

Beilen - De Weide

HZVV - Zuidwolde

stand

1. HZVV 2-4

2. De Weide 2-4

3. Zuidwodle 2-1

4. Beilen 2-1





Poule 103

DZOH - Emmen zondag

Noordscheschut - Rolder Boys

stand

1. Emmen 2-6

2. Noordscheschut 2-3

3. DZOH 2-3

4. Rolder Boys 2-0





Poule 104

Blauw Wit'34 - Asser Boys

VKW - Olyphia (zondag)

stand

1. VKW 2-6

2. Olyphia 1-1

3. Asser Boys 2-1

4. Blauw Wit'34 1-0





Poule 106

FC Assen zondag - De Griffioen

GOMOS - BCV

stand

1. BCV 2-6

2. GOMOS 2-6

3. De Griffioen 2-0

4. FC Assen 2-0

(GOMOS naar knockoutfase)





Poule 110

Hardegarijp - Oeterp

Roden - VEV'67

stand

1. VEV'67 2-6

2. Oerterp 2-3

3. Roden 2-1

4. Hardegarijp 2-1





Poule 112

HFC'15 - Peize

PKC'83 - Marum

stand

1. PKC'83 2-6

2. Marum 2-6

3. HFC'15 2-0

4. Peize 2-0





Groep 2 (in deze groep gaat alleen de poulewinnaar naar de knockoutfase van het bekertoernooi)



Poule 1

ZZVV - Vitesse'63

stand

1. ZZVV 1-3

2. Vitesse'63 1-1

3. FC Wolvega 2-1





Poule 11

Glimmen - Veendam 1894

SC Angelslo - NWVV

stand

1. Glimmen 2-6

2. Veendam 1894 1-1

3. SC Angelslo 2-1

4. NWVV 1-0



Poule 13

Hollandscheveld - SCN

VVAK - Staphorst 2

stand

1. Staphorst 2 2-6

2. SCN 2-3

3. Hollandscheveld 2-3

4. VVAK 2-0





Poule 16

Niekerk - Zuidhorn

Lycurgus - ONR

stand

1. Zuidhorn 2-6

2. ONR 2-3

3. Niekerk 2-1

4. Lycurgus 2-1





Poule 17

Willemsoord - Steenwijker Boys

d'Olde Veste'54 2 - FDS

stand

1. Willemsoord 2-4

2. d'Olde Veste '54 2-4

3. FDS 2-3

4. Steenwijker Boys 2-0





Poule 28

Wildervank - FC Assen

Haulerwijk - Veenhuizen

stand

1. Veenhuizen 2-6

2. Haulerwijk 2-6

3. Wildervank 2-0

4. FC Assen 2-0





Poule 29

VHK - MSC zaterdag

SVN'69 - SVBS'77

stand

1. SVN'69 2-4

2. SVBS'77 2-4

3. MSC 2-1

4. VHK 2-1





Poule 31

Rouveen - Hoogeveen zaterdag

Tiendeveen - NKVV

stand

1. Hoogeveen 2-6

2. Rouveen 2-6

3. Tiendeveen 2-0

4. NKVV 2-0





Poule 32

Westerlee - SVBO zaterdag

Damacota - Erica'86

stand

1. SVBO 2-4

2. Damacota 2-4

3. Westerlee 2-3

4. Erica'86 2-0





Poule 33

Borger - Achilles 1894 zaterdag

stand

1. FC Zuidlaren 2-6

2. Achilles 1894 1-0

3. Borger 1-0





Poule 40

BSVV - LTC

Nieuw Balinge - VCG

stand

1. LTC 2-6

2. BSVV 2-3

3. Nieuw Balinge 2-3

4. VCG 2-0





Poule 41

VEV - Elim

CSVC - Fit Boys

stand

1. Fit Boys 1-3

2. Elim 1-3

3. CSVC 2-3

4. VEV 2-0