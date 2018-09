Hiken door Kaapverdië voor arme Afrikaanse kinderen

Nadat Vincent Zijlstra uit Assen met zijn eigen ogen de armoede in Afrika zag, besloot hij over te gaan tot actie. Op 20 en 21 oktober gaat hij 24 uur lopen door de bergen van Kaapverdië, om zo sponsorgeld in te zamelen voor kinderen in dat land, zodat zij een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

De tocht heet 'The Hike' en wordt georganiseerd door SOS Kinderdorpen. Vincent trekt de wandelschoenen aan samen met zijn vriendin Sharon, met wie hij zoveel mogelijk kilometers in een etmaal probeert te lopen.De kinderen voor wie hij dit doet, leven op straat. "Hun ouders zijn overleden, of hebben hen achtergelaten omdat ze niet voor hen kunnen zorgen. Met het geld dat we binnenhalen, kunnen ze psychologische hulp, medische zorg, eten en drinken en onderwijs krijgen", zegt Vincent.Tot nu toe heeft hij 1.200 euro binnengehaald. "Dat bedrag staat gelijk voor hulp aan één kind. We willen er graag twee ondersteunen, dus we proberen de tweede helft van die 2.400 euro ook bij elkaar te krijgen." Daar heeft hij vertrouwen in. "Want wie zou er nou geen kind willen helpen?"Iedereen die een steentje wil bijdragen kan doneren via deze site