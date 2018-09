Oogst Drentse mais niet mislukt, wel minder opbrengst dan voorgaande jaren

De boeren en loonwerkers in Drenthe zijn hard aan het werk om de mais van hun velden te oogsten. Door de extreem warme en droge zomer zijn veel maiskolven te klein of gewoon niet volgroeid. Een mislukte oogst is het niet, maar een succesvolle ook niet. Arie van der Wal van Agrifirm legt uit dat er gelukkig veel oude voorraad was dit jaar. Maar, zo zegt hij: "Nog zo'n zomer volgend jaar zou wel ernstige gevolgen kunnen hebben."

Ik heb een behoorlijke scheur in de broek gelopen. Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord

Wie een Drents maisveld passeert, zal merken dat de boeren hard bezig zijn om de mais te oogsten. "Normaal gesproken gebeurt dat halverwege september of oktober", vertelt Van der Wal. "Nu zijn de agrariërs dus eerder. Tot aan ongeveer 20 juni waren de omstandigheden goed voor mais en groeide het snel in onze provincie. Daarna werd het minder door warmte en droogte."De boerencoöperatie Agrifirm heeft een bemiddelende en adviserende rol voor de boeren, en staat in Drenthe ruim duizend agrariërs bij. De verschillen in opbrengst, als gevolg van de droogte, worden veroorzaakt door zaaitijd, grondsoort en al dan niet beregenen. Dat de mais nu snel geoogst wordt, kan Van der Wal wel verklaren: "De start van de groei van de mais in mei en juni was heel goed en daarom rijpt het gewas nu vroeg af. Een voordeel daarbij is, dat nu nog gras na de mais gezaaid kan worden. Dat gras kan misschien dit jaar, maar zeker volgend voorjaar, voor extra opbrengst zorgen."Een kwart van de Drentse maisvelden is inmiddels geoogst. "Waar normaal veertien tot twintig ton droge stof per hectare wordt geoogst, is dat dit jaar vijf tot twintig ton. Het gaat vooral om de hoeveelheid zetmeel die groeit in de kolven die tegenvalt. Deze hoeveelheid varieert enorm."De kwaliteit van de mais varieert volgens Van der Wal veel meer dan voorgaande jaren. "Het verschilt van goed tot heel slecht. Er is altijd variatie in kwaliteit, maar het verschil is dit jaar wel heel groot. De opbrengst zelf is niet overal veel minder, want het hangt ook af van de grondsoorten en of er beregend is. Dat laatste is op beperkte schaal wel gebeurd en heeft echt geholpen.” Nu nog extra beregenen om de maiskolven een groeispurt mee te geven, heeft volgens Van der Wal geen zin meer. “Dat had vanaf eind juni moeten gebeuren."Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord, bevestigt het beeld dat zijn Agrifirm-collega schetst. "Het is inderdaad minder dan vorig jaar, maar op sommige plekken in Drenthe is het beter dan op andere." Bloemerts is zelf ook boer. "Ik zit zelf nu op de tractor gras en mais te oogsten. Mijn eigen gewassen zijn waardeloos. Ik heb een behoorlijke scheur in de broek gelopen. De kolven zijn gewoon over het algemeen kwalitatief minder, omdat ze veelal niet goed doorontwikkeld zijn. Minder korrel en gevoelig voor schimmels."Volgens Bloemerts hebben maiskolven te veel onder de hitte geleden toen de korrels aan het groeien waren. "Dit was niet te voorkomen. De waterschappen hebben hun stinkende best gedaan, maar de hitte was te lang en extreem."De geoogste mais is niet voor consumptie door mensen bestemd. Vooral koeien smullen van het goud-gele graan. Nu er minder binnenkomt, lijkt de voervoorraad voor de dieren dus kleiner te worden? “Dat valt in verhouding mee”, zegt Van der Wal. "Door de voorspoedige productie van vorige jaren en de inkrimping van de veestapel is er nog geen voedseltekort voor de koeien."En wat als er wel een tekort dreigt? Van der Wal: "Dan zijn er alternatieven en is de combinatie stro en krachtvoer voor de jonge koeien een van de vele opties. Dat laatste kost wel extra geld en dat kan in de tienduizenden euro's extra lopen. Of boeren daar tegen verzekerd zijn? Het grootste gedeelte niet."