WIFI is 'Made in Drenthe' Radiotelescoop van Westerbork is opgeknapt (foto Kim Stellingwerf) Gasten vieren een feestje vanwege 50-jarig bestaan van de radiotelescoop (foto Kim Stellingwerf)

Het was helemaal niet de bedoeling. Maar feit is dat de basis voor de ontwikkeling van wifi in Drenthe ligt. Drie technici van sterrenkundig instituut Astron zijn ervoor verantwoordelijk. In 1977 was dat. Per ongeluk. Dat dan wel weer.

Geschreven door Andries Ophof

Twee van hen waren vandaag in Hooghalen bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Westerbork Telescoop. Jan Noordam en Johan Hamaker.



Formules op een schoolbord

Noordam, Hamaker en de Australiër John O'Sullivan zochten in de jaren zeventig een manier om radiogolven scheiden die werden opgevangen door de telescoop. Hamaker las een artikel in een blad dat hem intrigeerde. "Ik las een artikel over optici die sterrenkijkers maken. Ze zochten een manier om hun beelden scherper te krijgen. Dat doen wij ook met de radiogolven. We zaten er met elkaar over te praten en zagen dat er ergens een verband was. Toen zijn we samen voor een bord gaan staan. We hebben met een krijtje formules opgeschreven. Na een half uur waren we eruit. Toen snapten we het."



Niet dat Jan Noordam en Johan Hamaker destijds wisten wat het vervolg van hun brainstormsessie zou zijn. Maar de techniek was geboren. Ze konden op die manier alle radiostralen die binnen kwamen via de twaalf radiotelescopen scheiden. Op die manier werd de meting veel secuurder. Eigenlijk is dit ook simpel gezegd wat wifi doet. Zorgen dat alle signalen die er zijn, worden gescheiden van elkaar.



We hebben er niet bewust naar gezocht

Uiteindelijk is John O'Sullivan teruggegaan naar Australië. Daar is hij verder gegaan met de ontwikkeling van wifi. Hij kreeg er zelfs een prijs voor. Tegenwoordig kan bijna niemand meer zonder dit systeem van kleine draadloze netwerkjes.



Johan Hamaker en Jan Noordam zijn blij dat ze hebben meegeholpen bij het bedenken van deze techniek. Maar trots? Hamaker: "Als we het er toen bewust om gedaan hadden, dan konden we er trots op zijn. We hebben onze nieuwsgierigheid tevreden gesteld. En dat is leuk." Noordam vult meteen aan. "Persoonlijk ben ik trotser op de plaatjes die we met de radiotelescoop hebben gemaakt. Dat is gedeeltelijk door dit soort denkwerk. Dat er andere toepassingen uit komen ligt voor de hand."



Geen bonus gekregen

John O'Sullivan is er uiteindelijk rijk van geworden. De twee andere werknemers van Astron niet. Jan Noordam zocht zijn oud-collega nog eens op. "John is commercieel gaan werken. Ik heb mogen meevaren op zijn gigantische boot die hij er aan over heeft gehouden. Dat is het." Hamaker is net zo nuchter. "Ik heb er een leuke baan aan overgehouden. Maar we hebben geen bonus gekregen. En ach weet je, de Nobelprijs komt ook altijd veertig jaar later." U ziet dat wel zitten? "Ik zie er best wat in, maar ik zie het niet gebeuren", zegt Hamaker lachend.