Programma zondagamateurvoetbal

VOETBAL- Drie van de vier Drentse zondaghoofdklassers spelen vanmiddag de derde competitiewedstrijd. Alcides kwam gisteravond al in actie en deed dat met succes. RKZVC werd met 3-0 verslagen, waardoor de Meppeler promovendus in ieder geval tot vanmiddag 15.45 uur koploper is in de hoofdklasse A.





Hieronder het complete programma in de hoofdklasse A:



Achilles 1894 - Hoogland

MSC - DEM

Hoogeveen - Silvolde

Be Quick 1887 - Purmersteijn

Hollandia - De Bataven

RKHVV - AWC

Fortuna Wo'veer - SDO

RKVCZ - Alcides 0-3



Hieronder het programma in de voorronde van de noordelijke districtsbeker.



Groep 1 (de nummers 1 en 2 gaan door naar knockoutfase)



Poule 100

Valthermond - Germanicus

stand

1. Valthermond 3-6 (5-1)

2. SVBO 3-6 (9-3)

3. Germanicus 2-3 (1-3)

4. FC Klazienaveen 3-0 (1-9)

(SVBO naar knockoutfase)



Poule 104

VKW - Olyphia

stand

1. VKW 2-6 (6-0)

2. Blauw Wit'34 2-3 (5-5)

3. Olyphia 1-1 (0-0)

4. Asser Boys 3-1

(VKW naar knockoutfase)





Groep 3 (alleen de poulewinnaars gaan door)



Poule 1

Titan - EEC

Weerdinge - SPW

stand

1. Weerdinge 2-6 (9-4)

2. SPW 2-4 (5-3)

3. Titan 2-1

4. EEC 2-0





Poule 3

Froombosch - Bareveld

stand

1. Kwiek 2-6

2. Froombosch 1-0

3. Bareveld 1-0

(Kwiek door naar knockoutfase)





Poule 4

Ter Apel'96 - Roswinkel

Sellingen - DVC'59

stand

1. FC Ter Apel'96 2-6 (7-0)

2. DVC'59 2-3 (5-4)

3. Sellingen 2-3 (2-4)

4. Roswinkel 2-0





Poule 5

Old Forward - DIO Oosterwolde

HH Combi - Smilde'94

stand

1. DIO Ossterwolde 2-6 (14-2)

2. Smilde'94 2-3 (4-8)

3. HHCombi 2-3 (2-8)

4. Old Forward 2-0





Poule 6

Farmsum - Groninger Boys

VAKO - Haren

stand

1. Groninger Boys 2-6 (9-3)

2. Farmsum 2-3 (6-5)

3. VAKO 2-3 (3-6)

4. Haren 2-0





Poule 8

Actief - DWZ

Annen - Eext

stand

1. Annen 2-6 (12-3)

2. Actief 2-3 (5-4)

3. Eext 2-3 (4-6)

4. DWZ 2-0





Poule 9

GKC - Witteveense Boys'87

Dalen - Buinen

stand

1. Dalen 2-6 (17-2)

2. Buinen 2-3 (4-4)

3. GKC 2-3 (3-12)

4. Witteveense Boys 2-0





Poule 11

SVBC - Gasselternijeveen

CEC - EHS'85

stand

1. CEC 2-6 (10-3)

2. Gasselternijveen 2-3 (5-5)

3. SVBC 2-3 (5-7)

4. EHS'85 2-0





Poule 17

Scheerwolde - VENO

Alcides 2 - Kraggenburg

stand

1. VENO 2-6 (11-3)

2. Alcides 2 2-3 (8-5)

3. Kraggenburg 2-3 (2-8)

4. Scheerwolde 2-0





Poule 18

Zandpol - DSC'65

Raptim - Wacker

stand

1. Raptim 2-6 (9-0)

2. Wacker 2-6 (10-2)

3. DSC'65 2-0

4. Zandpol 2-0





Poule 22

LEO - Bargeres

Zwartemeerse Boys - Twedo

stand

1. LEO 2-6 (3-0)

2. TWEDO 2-3 (7-2)

3. Bargeres 2-3 (4-8)

4. Zwartemeerse Boys 2-0





Poule 23

VV Sleen - Valther Boys

VV Stânfries - Sweel

stand

1. Sweel 2-6 (6-2)

2. Sleen 2-3 (5-3)

3. Stanfries 1-0 (4-5)

4. Valther Boys 1-0





Poule 24

FC Amboina - Bakkeveen

SVZ - FC Fochteloo

stand

1. SVZ 2-6 (5-1)

2. Bakkeveen 2-3 (6-4)

3. Amboina 2-3 (3-3)

4. Fochteloo 2-0





Poule 26

Trinitas - Sportclub Makkinga

Langezwaag - BEW

stand

1. Trinitas 2-6 (13-1)

2. Makkinga 2-3 (5-5)

3. BEW 2-3 (6-7)

4. Langezwaag 2-0





Poule 28

Buinerveen - Meeden

Gieterveen - Muntendam

stand

1. Muntendam 2-6 (12-3)

2. Gieterveen 2-4 (7-1)

3. Meeden 2-1

4. Buinerveen 2-0





Poule 30

TLC - Surhuisterveen

Zevenhuizen - Nieuw Roden

stand

1. TLC 2-4 (6-3)

2. Nieuw Roden 2-4 (3-2)

3. Surhuisterveen 2-3 (4-3)

4. Zevenhuizen 2-0





Poule 31

IJhorst - USV

Protos - SC Balkbrug

stand

1. USV 2-6 (4-1)

2. Protos 2-3 (6-4)

3. IJhorst 2-3 (3-6)

4. Balkbrug 2-0





Poule 34

Pesse - Uffelte

Oranje Zwart - Ruinen

stand

1. Pesse 2-3 (5-2)

2. Ruinen 2-3 (6-5)

3. Oranje Zwart 2-3 3-2)

4. Uffelte 2-3 (2-7)





Poule 36

Oosterstreek - Steenwijk

Havelte - DVSV

stand

1. Steenwijk 2-6 (9-2)

2. Oosterstreek 2-3 (2-4)

3. DVSV 2-3 (4-7)

4. Havelte 2-0





Poule 37

HOC - Weiteveense Boys

SVV'04 - Schoonebeek

stand

1. SVV'04 2-6 (8-2)

2. Schoonebeek 2-3 (3-2)

3. HOC 2-3 (3-3)

4. Weiteveense Boys 2-0





Poule 39

VIOS (O) - HODO

Hoogeveen 2 - EMMS

stand

1. EMMS 2-6 (11-4)

2. VIOS 2-3 (5-5)

3. Hoogeveen 2 2-3 (2-2

4. HODO 2-0





Poule 40

Groen Geel - Oldambster Boys

HSC - Tynaarlo

stand

1. HSC 2-6

2. Tynaarlo 2-4

3. Groen Geel 2-1

4. Oldambster Boys 2-0





Poule 42

SV Hoogersmilde - Diever Wapse

Dwingeloo - Wijster

stand

1. Dwingeloo 2-6 (10-1)

2. Wijster 2-6 (8-1)

3. Diever-Wapse 2-0

4. Hoogersmilde 2-0





Poule 43

Steenwijkerwold - Wapserveen

Ruinerwold - Giethoorn

stand

1. Ruinerwold 2-6 (10-0)

2. Steenwijkerwold 2-3 (8-2)

3. Giethoorn 1-0 (1-8)

4. Giethoorn 1-0 (0-9)





Poule 45

De Treffer'16 - WKE'16 afgelast

KSC - Gieten

stand

1. WKE'16 2-6 (11-1)

2. Gieten 2-3 (13-5)

3. KSC 2-3 (6-9)

4. De Treffer'16 2-0 De overige zondagamateurs komen vanmiddag in actie in de noordelijke districtsbeker.Hieronder het complete programma in de hoofdklasse A:Achilles 1894 - HooglandMSC - DEMHoogeveen - SilvoldeBe Quick 1887 - PurmersteijnHollandia - De BatavenRKHVV - AWCFortuna Wo'veer - SDORKVCZ - Alcides 0-3Hieronder het programma in de voorronde van de noordelijke districtsbeker.Valthermond - Germanicus1. Valthermond 3-6 (5-1)2. SVBO 3-6 (9-3)3. Germanicus 2-3 (1-3)4. FC Klazienaveen 3-0 (1-9)(SVBO naar knockoutfase)VKW - Olyphia1. VKW 2-6 (6-0)2. Blauw Wit'34 2-3 (5-5)3. Olyphia 1-1 (0-0)4. Asser Boys 3-1(VKW naar knockoutfase)Titan - EECWeerdinge - SPW1. Weerdinge 2-6 (9-4)2. SPW 2-4 (5-3)3. Titan 2-14. EEC 2-0Froombosch - Bareveld1. Kwiek 2-62. Froombosch 1-03. Bareveld 1-0(Kwiek door naar knockoutfase)Ter Apel'96 - RoswinkelSellingen - DVC'591. FC Ter Apel'96 2-6 (7-0)2. DVC'59 2-3 (5-4)3. Sellingen 2-3 (2-4)4. Roswinkel 2-0Old Forward - DIO OosterwoldeHH Combi - Smilde'941. DIO Ossterwolde 2-6 (14-2)2. Smilde'94 2-3 (4-8)3. HHCombi 2-3 (2-8)4. Old Forward 2-0Farmsum - Groninger BoysVAKO - Haren1. Groninger Boys 2-6 (9-3)2. Farmsum 2-3 (6-5)3. VAKO 2-3 (3-6)4. Haren 2-0Actief - DWZAnnen - Eext1. Annen 2-6 (12-3)2. Actief 2-3 (5-4)3. Eext 2-3 (4-6)4. DWZ 2-0GKC - Witteveense Boys'87Dalen - Buinen1. Dalen 2-6 (17-2)2. Buinen 2-3 (4-4)3. GKC 2-3 (3-12)4. Witteveense Boys 2-0SVBC - GasselternijeveenCEC - EHS'851. CEC 2-6 (10-3)2. Gasselternijveen 2-3 (5-5)3. SVBC 2-3 (5-7)4. EHS'85 2-0Scheerwolde - VENOAlcides 2 - Kraggenburg1. VENO 2-6 (11-3)2. Alcides 2 2-3 (8-5)3. Kraggenburg 2-3 (2-8)4. Scheerwolde 2-0Zandpol - DSC'65Raptim - Wacker1. Raptim 2-6 (9-0)2. Wacker 2-6 (10-2)3. DSC'65 2-04. Zandpol 2-0LEO - BargeresZwartemeerse Boys - Twedo1. LEO 2-6 (3-0)2. TWEDO 2-3 (7-2)3. Bargeres 2-3 (4-8)4. Zwartemeerse Boys 2-0VV Sleen - Valther BoysVV Stânfries - Sweel1. Sweel 2-6 (6-2)2. Sleen 2-3 (5-3)3. Stanfries 1-0 (4-5)4. Valther Boys 1-0FC Amboina - BakkeveenSVZ - FC Fochteloo1. SVZ 2-6 (5-1)2. Bakkeveen 2-3 (6-4)3. Amboina 2-3 (3-3)4. Fochteloo 2-0Trinitas - Sportclub MakkingaLangezwaag - BEW1. Trinitas 2-6 (13-1)2. Makkinga 2-3 (5-5)3. BEW 2-3 (6-7)4. Langezwaag 2-0Buinerveen - MeedenGieterveen - Muntendam1. Muntendam 2-6 (12-3)2. Gieterveen 2-4 (7-1)3. Meeden 2-14. Buinerveen 2-0TLC - SurhuisterveenZevenhuizen - Nieuw Roden1. TLC 2-4 (6-3)2. Nieuw Roden 2-4 (3-2)3. Surhuisterveen 2-3 (4-3)4. Zevenhuizen 2-0IJhorst - USVProtos - SC Balkbrug1. USV 2-6 (4-1)2. Protos 2-3 (6-4)3. IJhorst 2-3 (3-6)4. Balkbrug 2-0Pesse - UffelteOranje Zwart - Ruinen1. Pesse 2-3 (5-2)2. Ruinen 2-3 (6-5)3. Oranje Zwart 2-3 3-2)4. Uffelte 2-3 (2-7)Oosterstreek - SteenwijkHavelte - DVSV1. Steenwijk 2-6 (9-2)2. Oosterstreek 2-3 (2-4)3. DVSV 2-3 (4-7)4. Havelte 2-0HOC - Weiteveense BoysSVV'04 - Schoonebeek1. SVV'04 2-6 (8-2)2. Schoonebeek 2-3 (3-2)3. HOC 2-3 (3-3)4. Weiteveense Boys 2-0VIOS (O) - HODOHoogeveen 2 - EMMS1. EMMS 2-6 (11-4)2. VIOS 2-3 (5-5)3. Hoogeveen 2 2-3 (2-24. HODO 2-0Groen Geel - Oldambster BoysHSC - Tynaarlo1. HSC 2-62. Tynaarlo 2-43. Groen Geel 2-14. Oldambster Boys 2-0SV Hoogersmilde - Diever WapseDwingeloo - Wijster1. Dwingeloo 2-6 (10-1)2. Wijster 2-6 (8-1)3. Diever-Wapse 2-04. Hoogersmilde 2-0Steenwijkerwold - WapserveenRuinerwold - Giethoorn1. Ruinerwold 2-6 (10-0)2. Steenwijkerwold 2-3 (8-2)3. Giethoorn 1-0 (1-8)4. Giethoorn 1-0 (0-9)De Treffer'16 - WKE'16 afgelastKSC - Gieten1. WKE'16 2-6 (11-1)2. Gieten 2-3 (13-5)3. KSC 2-3 (6-9)4. De Treffer'16 2-0