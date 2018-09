Deel dit artikel:













'Wisselvallige' darter wil dartrecord neerzetten

Een groot darttalent is hij niet, toch wil Frank Posthumus uit Assen een record neerzetten door twee miljoen dartpunten te scoren.

Geschreven door Nico Swart

Volgens berekeningen moet hij tussen den 80.000 en 100.000 keer een pijltje gooien om het record neer te zetten. "Waarschijnlijk zal het enkele dagen duren", zegt Posthumus. De recordpoging gaat vanaf vijf oktober dag en nacht door.



Doodzieke schoonmoeder

Met de poging haalt Posthumus geld op voor Stichting Ambulance Wens. Daarmee kwam Frank in aanraking vanwege zijn doodzieke schoonmoeder. Als laatste wens wilde ze met haar familie nog één keer naar de Efteling. Die wens kwam uit. Een week later overleed ze.



Posthumus traint dagelijks om zoveel mogelijk punten in één worp te halen. "Ik gooi heel erg wisselvallig. In mijn goeden doen gooi ik over de zestig."



Verder met links

Hoe slechter hij gooit, hoe langer het duurt voordat Posthumus de twee miljoen aantikt. "Als mijn rechterarm niet meer presteert, ga ik verder met links. Maar dan zullen de punten nog minder worden."



Fysiotherapeut

In ieder geval is er een fysiotherapeut standby. "Als mijn armen heel zwaar worden, moet ik aan de bel trekken. Dan komt hij langs om het los te masseren." Wellicht moet die masseur ook zijn benen doen. De afstand die Posthumus aflegt bij het ophalen van de pijltjes van het dartbord is namelijk van Assen naar Sneek en weer terug.



Waarom hij juist dit record wil neerzetten? "Sommige mensen zeggen ook wel dat ik ze niet allemaal op een rijtje heb. Voor mij is het goede doel gewoon het belangrijkst."