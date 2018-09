Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Utrecht - FC Emmen gaat vooralsnog door FC Utrecht tegen FC Emmen gaat, vooralsnog, door (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Door de ophanden zijnde politieacties dit weekend is het onzeker of er dit weekend in de Eredivisie gevoetbald gaat worden. De gemeente Utrecht laat RTV Drenthe weten dat FC Utrecht tegen FC Emmen, vooralsnog, doorgaat.





Verder zit er een politiepost dichtbij het stadion en mocht het onverhoopt toch uit de hand lopen, dan komt de politie wel in actie. Morgen, als de rechter uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangespannen, doet de gemeente definitief uitspraak over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.



Lees ook: Wedstrijd FC Utrecht - FC Emmen op de tocht Politie, gemeente en de clubs hebben intensief contact met elkaar gehad de afgelopen dagen. Er is afgesproken dat de clubs meer stewards leveren om de veiligheid in het stadion te garanderen.Verder zit er een politiepost dichtbij het stadion en mocht het onverhoopt toch uit de hand lopen, dan komt de politie wel in actie. Morgen, als de rechter uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangespannen, doet de gemeente definitief uitspraak over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.