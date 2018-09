Extra maatregelen tegen Henk Kuipers opgeheven

De extra maatregelen tegen voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers zijn per direct opgeheven. Kuipers was begin deze maand overgeplaatst naar een speciale afdeling van de gevangenis in Vught na een anonieme tip dat er uitbraakplannen zouden zijn.

Volgens Kuipers' advocaat Roy van der Wal is daar geen enkele bevestiging van gekomen. Daarom gaat de voormalige No Surrender-captain vrijdag weer terug naar een normaal regime.Kuipers was in allerijl overgebracht van de gevangenis in Leeuwarden naar de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) in Vught na de anonieme tip. Van der Wal noemde de maatregelen tegen zijn cliënt direct al 'absurd' en 'zwaar'.De Emmenaar zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Maandag wordt hij opnieuw in de rechtbank in Groningen verwacht, het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting. Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, is nog altijd niet duidelijk.Begin juli legde Kuipers zijn functie als 'World Captain’ neer en is hij geen lid meer van de motorclub.