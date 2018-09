Dennis Telgenkamp uitgesproken in FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - In FC Emmen Rood Wit TV pakken we de draad weer op met trainer Dick Lukkien, die in de rubriek 'koffieDick-kijken' vooruitblikt op het eerste duel na de interlandweek tegen FC Utrecht. Die wedstrijd gaat, ondanks de dreigende politie-staking, vooralsnog gewoon door.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV met Dennis Telgenkamp en Dick Lukkien

Verder een uitgebreid gesprek met doelman Dennis Telgenkamp. De 31-jarige Wierdenaar kende een moeilijke periode. De captain van het afgelopen seizoen, die een belangrijk aandeel had in de promotie naar de eredivisie, raakte in de voorbereiding zijn plek onder de lat kwijt aan Kjell Scherpen.In Rood Wit TV vertelt de doelman over die moeilijke periode. "Ik heb er wel twee weken last van gehad en het klopt dat ik in eerste instantie de club wilde verlaten. Maar ik ben gebleven en ga mijn uiterste best doen om weer eerste keeper te worden."Hilal Ben Moussa stelt de prijsvraag, waarmee u twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuisduel van FC Emmen. Meedoen kunt u door te mailen naar fcemmen@rtvdrenthe.nl