Thuishulp verduisterde bijna 80.000 euro van bejaarde vrouw: werkstraf

Voor het verduisteren van bijna 80.000 euro van een bejaarde vrouw in Hoogeveen moet een 47-jarige vrouw uit Ter Apel een werkstraf uitvoeren. Ruim 160 uur moet ze aan de slag. De vrouw werkte als thuishulp bij de Hoogeveense, toen vanaf juni 2014 tot maart 2015 geld verdween van de rekening van de bejaarde vrouw.

De straf is lager dan de geëiste zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw ook van het vervalsen van bankoverschrijvingen. Dit vond de rechtbank onvoldoende bewezen. Op betaalopdrachten stonden weliswaar twee verschillende handschriften, maar dat wil niet zeggen dat de vrouw de opdrachten vervalste, meende de rechter.Het nichtje van het slachtoffer ontdekte de diefstal toen zij als bewindvoerster de financiën van de bejaarde vrouw regelde. Zij stapte naar de politie. De thuishulp woonde destijds in Elim en werd per direct ontslagen.Het slachtoffer kon vanwege vergeetachtigheid niet worden gehoord. Inmiddels is zij overleden. Het duurde drie jaar voordat de zaak werd behandeld. Dit kwam doordat de verdachte niet verscheen op zitting.Toen de vrouw twee weken uiteindelijk wel verscheen, beriep zij zich op haar zwijgrecht. De burgerlijke rechter heeft in tussentijd beslist dat de vrouw het verdwenen geld moet terugbetalen.De Ter Apelse is inmiddels begonnen met het terugbetalen aan de erfgenamen. Ook om die reden en het feit dat het een oude straf betreft, vond de rechter het niet nodig om de vrouw alsnog naar de gevangenis te sturen.