Acties van personeel De Trans geslaagd: vacaturestop van de baan

Acties van personeelsleden van De Trans en vakbond FNV hebben succes. De externe vacaturestop is met onmiddellijke ingang weer opgeheven, de cao zal stipt nageleefd worden en nieuwe tijdrovende werkprocessen op de werkvloer komen op een laag pitje.

De maatregelen zijn vanmiddag door directielid Ad Jacobs aangekondigd op een druk bezochte manifestatie op de locatie Nooitgedacht van de gehandicapteninstelling. "We willen echt de beste zorg voor de cliënt, maar ook dat jullie lekker werken", aldus Jacobs.Al sinds de zomer is er grote onrust bij De Trans, met vestigingen in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde. Oorzaak zijn de bezuinigingsmaatregelen, die de directie aankondigde vanwege te hoge personeelslasten . Zo werd er een externe vacturestop afgekondigd en tijdelijke contracten werden niet verlengd.Met steun van vakbond FNV Zorg & Welzijn kwamen personeelsleden daartegen in het geweer. Op de werkvloer bij De Trans zijn al langer klachten over te hoge werkdruk, maar de leiding zou niet willen luisteren. Daarbij gaat het om te veel dagen achter elkaar werken wegens gebrek aan vervanging, op vrije dagen op het laatste moment opgetrommeld worden en te vaak diensten draaien bij onbekende groepen cliënten.Begin deze maand was er een actiebijeenkomst in Schoonoord om alle schrijnende verhalen van de werkvloer te bundelen, en eisen op te stellen om de basis bij De Trans weer op orde te brengen, met vooral meer personeel.Ad Jacobs, directeur bedrijfsvoering bij De Trans, was vanmiddag onder de indruk van alle verhalen van de werkvloer. "We hebben echt een serieus financieel tekort, maar aan de andere kant ervaren ze een te hoge werkdruk op de werkvloer. Dat moeten we samen oplossen, op een positieve manier."Vooral met het opheffen van de externe vacaturestop, en het op een lager pitje zetten van speciale projecten op de werkvloer, zoals zelfsturende teams, denkt Jacobs de angel eruit te kunnen halen. Ook financieel. "We waren heel erg bezig met vernieuwende werkprocessen, waar mensen opleidingen voor moeten volgen of naar cursus moeten, waardoor we handen tekort komen in de dagelijkse zorg. Daar stoppen we nu eerst mee."Ook wordt er beter gekeken naar een passende beloning bij sommige functies en de werkroosters zullen weer volgens cao-regels opgesteld worden. "We moeten het samen doen", aldus Ad Jacobs. "We streven hetzelfde doel na, en dat is goede zorg bieden. Daarvoor moeten passende oplossingen komen. En de kracht dat we dat samen doen, maakt dat ik er ook vertrouwen in heb dat het goedkomt."Vakbondsbestuurder Camara van der Spoel van FNV Zorg & Welzijn is tevreden over de toezeggingen. "We moeten nog in gesprek met elkaar, maar ik heb er vertrouwen in. We hebben wel meer punten om de werksfeer te verbeteren, maar het wordt nu positief opgepakt. En wat ook heel belangrijk is, is dat er nu eens echt naar het personeel wordt geluisterd. Want dat schortte er de laatste tijd echt aan. Daarom zijn wij als vakbond er bovenop gesprongen."In vervolggesprekken met de directie hopen vakbond en het actiecomité met medewerkers van De Trans de eisen de komende weken verder uit te werken. "Maar onze actie lijkt geslaagd."