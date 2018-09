Deel dit artikel:













Motorcrosser Jeffrey Herlings: Ik doe iedere dag een gebedje Jeffrey Herlings met de hulp van Bartje op jacht naar de wereldtitel MXGP (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

MOTORCROSS - "Alleen een blessure zou het feestje kunnen verpesten. Daar ben ik ook iedere morgen bang voor als ik ga rijden. Ik doe dan ook altijd een gebedje dat ik veilig thuis mag komen." Dat zegt motorcrosser Jeffrey Herlings (24).

Geschreven door Karin Mulder

Zondag kan hij op het TT Circuit van Assen, als eerste Nederlander ooit, de wereldtitel in de MXGP-klasse veroveren. Hij heeft aan vijf punten genoeg. De Warming Up zocht hem thuis op in het Brabantse Oploo.



'De MXGP is voor de echte mannen'

Herlings werd al drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse en maakte vorig seizoen z'n debuut in de koningsklasse; de MXGP. In de eindstand om de wereldtitel werd hij toen tweede. Dit jaar kan hij in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen de wereldtitel binnenslepen. "De MXGP is het hoogst haalbare. De MX2 is meer voor de boys, de MXGP is voor de echte mannen. Als ik dit win ben ik echt de beste van de besten."



"Een paar hamburgers naarbinnen werken'

Herlings verloor meer dan tien kilo om z'n prestaties te verbeteren. "Vorig jaar zat ik te kloten met m'n resultaten. Vooral m'n starts waren niet goed. M'n grootste concurrenten zijn lichter dan ik en daarom hadden ze ook vaak een betere start. Sinds ik kilo's kwijt ben zijn mijn starts ook stukken beter. Ik voel mezelf ook frisser en fitter", verklaart Herlings.



Toch is het soms ook lastig om op te brengen. "De lekkere hapjes moet ik negen tot tien maanden per jaar laten staan. Sla is m'n beste vriend geworden. Het is best afzien. Over een kleine maand zit mijn seizoen erop. En ik kan er best naar uitkijken dat ik dan naar een Brabantse friettent kan en een paar hamburgers naarbinnen kan werken



Enorme druk

Het zijn spannende dagen voor de 24-jarige Brabander die platgebeld wordt door verschillende media. "Het is een enorme druk die zich al maanden opbouwt, nu zitten we er tegenaan te hikken. Ik kijk er wel enorm naar uit. Dit is een moment dat je misschien drie keer in je leven mee gaat maken, geen vijftien keer normaalgesproken. Om dat met vrienden en familie mee te mogen maken is wel echt vet. En de kans dat dat in eigen land kan gebeuren is echt uniek", besluit Herlings



Zondag 14.15 uur

Zondag om 14.15 uur is het moment van de waarheid op het TT Circuit van Assen. Dan rijdt Herlings z'n eerste manche. De tweede manche van de MXGP is om 17.00 uur.