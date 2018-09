Minutenlang applaus voor medewerkers verloskunde Refaja ziekenhuis

Bij het sluiten van de afdeling verloskunde van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal kregen de medewerkers bij het verlaten van het ziekenhuis minutenlang applaus. Honderden mensen vormden een erehaag voor de ingang. De emoties waren duidelijk zichtbaar.

De afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde sloten de deuren na een omstreden besluit van de Treant Zorggroep. Volgende maand gebeurt dat in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Treant gaat deze zorg in Emmen concentreren, vanwege een tekort aan kinderartsen. Om 18.00 uur liepen de medewerkers naar buiten, sommigen in tranen.Een vrouw is met haar dochtertje, zoals zoveel anderen, gekomen om de medewerkers te steunen. "Mijn dochter is hier geboren en nu ben ik opnieuw zwanger. Ik had graag hier weer willen bevallen, maar dat kan nu niet meer. Ik weet nog niet waar ik nu heen ga. Ik denk Assen. En dat is dan jammer voor Treant."Hetta van Gogh uit Eext werkt in het Refaja als verpleegkundige op de spoedafdeling. "Het is een verdrietige dag. Zo jammer voor al die collega's die zo hun best hebben gedaan. En bij de spoed werkt het ook door. We sturen toch vaak kindjes door of vrouwen, dat kan nu niet meer. Ze moeten naar Emmen. Dat is wel wennen."Gynaecoloog Marjon Riksen: "Vandaag is er verdriet. Dat gaan we zo nog even samen op de afdeling verwerken. Maar we willen als medewerkers van het Refaja ook vooruit kijken. We hopen onze aanpak en cultuur mee te kunnen nemen naar Emmen."