PVV Emmen trekt 'hoofddoekvoorstel' in De PVV in Emmen trekt hoofddoekverbod in raadszaal in (foto: RTV Drenthe)

De raadscommissie in Emmen hoefde zich vanavond niet te buigen over het aangekondigde voorstel van de PVV over religieuze uitingen in de raadszaal. De PVV maakte bij het begin van de vergadering duidelijk het voorstel in te trekken.

Geschreven door Steven Stegen





Kilincci zei 'blij' te zijn dat het PVV-voorstel is ingetrokken. Eerder reageerden veel fracties al kritisch en soms ook met afkeer op het voorstel. De kersverse fractievoorzitter Edwin Rixtum, opvolger van Tom Kuilder , wilde niet zeggen waarom de PVV het voorstel van de agenda heeft gehaald. "We hebben het er in de fractie over gehad en we hebben unaniem gezegd dat we het intrekken. Maar ik sluit niet uit dat we er later nog wel weer mee komen."Eerder kondigde toenmalig fractievoorzitter Tom Kuilder nog aan dat de PVV af wilde van religieuze uitingen in de raadszaal . Zo draagt PvdA-raadslid Ugbaad Kilincci een hoofddoek. Maar volgens de PVV ging het niet alleen om hoofddoekjes en was het voorstel niet specifiek tegen Kilincci gericht.Kilincci zei 'blij' te zijn dat het PVV-voorstel is ingetrokken. Eerder reageerden veel fracties al kritisch en soms ook met afkeer op het voorstel.