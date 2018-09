Telgenkamp: 'Ik vind Kjell goed, maar het elftal heeft mij nu meer nodig'

VOETBAL - In zijn eerste emotie wilde hij het liefst direct verkassen naar een andere club. De mededeling, vlak voor de competitiestart, van trainer Dick Lukkien dat niet hij, maar Kjell Scherpen de eerste doelman werd van FC Emmen sloeg in als een bom. Twee weken lang had hij het er heel moeilijk mee en nog steeds doet het pijn, maar Dennis Telgenkamp besloot de concurrentie aan te gaan en is vastberaden: "Ik wil weer eerste keeper zijn."

De uitzending van Rood Wit TV, met de reportage over Dennis Telgenkamp

Ik vind Kjell echt een goede keeper, dat weet hij ook van me. Toch vind ik dat het elftal sturing nodig heeft. En dat kan ik met mijn ervaring beter bieden dan Kjell. Dennis Telgenkamp, reservekeeper van FC Emmen

Toch vind ik niet dat Kjell meteen moet worden afgerekend op de eerste de beste fout. Toen ik hier kwam kreeg ik ook de tijd om mezelf te bewijzen, dat verdient hij ook." Dennis Telgenkamp, reservekeeper FC Emmen