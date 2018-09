Fiat minister voor gaswinning in kleine velden boven Assen komt eraan

Een officieel besluit van de minister volgt binnenkort. Maar het gaswinningplan van de NAM voor acht kleine velden boven Assen krijgt groen licht van economische zaken, onder voorwaarden.

Dan gaat het om het goed in kaart brengen van trillingen, de boel monitoren met sensoren, en uitkeren bij schade. Eind september, en uiterlijk half oktober, valt er een besluit.Dat zegt ambtenaar Ruud Cina van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij was gisteravond in Marsdijk in Assen op een raadsbijeenkomst over het gaswinningsplan 'Westerveld' in Assen-Noord en de kop van Drenthe. Over dat plan is veel onrust, hoewel de NAM al meer dan veertig jaar gas wint onder de wijk Marsdijk en in andere Noord-Drentse velden, en dat zonder enig protest.De NAM wil tot 2023 gas blijven winnen uit acht kleine velden die al in productie zijn, maar de vergunning voor deze winning loopt af en nog niet al het gas is eruit. "Eigenlijk is meer dan 95 procent uit die velden gewonnen. Er zit nog voor zo'n 2,5 procent aan gas in", zegt de NAM, "en ook dat allerlaatste restje heeft zin. Daar kun je jaren Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo van voorzien."Maar vanwege alle onrust onder burgers, en vroegere bevingen rond Assen en Eleveld, zeggen de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze 'nee' tegen het nieuwe winningsplan. Ze willen dat de NAM stopt. In Marsdijk zamelde een actiegroep dik tweeduizend protesthandtekeningen in en die gaat de strijd aan tot aan de Raad van State.Ambtenaar Cino, die de minister als laatste adviseert, begrijpt de onrust. De 950 officiële zienswijzen zijn volgens hem ook stuk voor stuk zorgvuldig bekeken, waardoor het besluit wat langer duurde dan gepland . "Met het Groninger beeld voor ogen, denken mensen dat het hier ook fout kan gaan. Dat betreuren we, maar de onrust proberen we zoveel mogelijk weg te nemen."Cino is ervan overtuigd dat gaswinning in de kleine velden verantwoord is."En wij zullen ook zorgen dat we het waarmaken. En dat we het stoppen als het anders blijkt te zijn, al verwachten we dat niet. Dus echt hand aan de kraan. En als er schade is, wordt die zonder meer vergoed, dus geen gezeur van de mensen."Dat het bij het winningsplan Westerveld om een restant van zo'n 2,5 procent gas gaat, doet er volgens Cino niet toe. "De afweging die wij moeten maken is, is er gas nodig? 'Ja', is het antwoord. Winnen we dan in eigen land of importeren we? Winnen dus uit eigen bodem, want dat is vanwege CO2-uitstoot beter dan import", zegt Cino. "En overal waar het verantwoord kan, moet ik als ambtenaar de wet uitvoeren, daar mag het dus."Volgens de ambtenaar van economische zaken is er geen sprake van dat kleine gasvelden nu ineens sneller leeggetrokken gaan worden, omdat het Groningenveld versneld wordt afgebouwd, en dat er daarom compensatie nodig is. "Dat gaat technisch helemaal niet, sneller gasboren. Bovendien kunnen de kleine velden het Groninger gas niet vervangen. Maar zolang er gas is in Nederland, en het is nodig, is dat te prefereren boven import", besluit Cino.