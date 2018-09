Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zonder beving toch geld voor drie schadeclaims uit Marsdijk Gasboring bij Marsdijk (foto: NAM)

Drie Assenaren uit Marsdijk hebben geld gekregen voor hun schademelding door gaswinning, zonder dat er een beving is geweest.

Geschreven door Margriet Benak

Zeven andere schademelders uit Marsdijk kregen niks.



NAM-woordvoerster Kirsten Smit erkent dat het een 'merkwaardig verhaal' is. "Maar zo krom als het lijkt, zo is het ook. En de bevingsschade van de drie is trouwens niet gehonoreerd, ze hebben gewoon geld uitgekeerd gekregen."



Tussen de zesduizend meldingen

Volgens Kirsten Smit zit het verschil hem hierin. De drie uit Marsdijk hadden zich tussen 2015 en 2017 met hun schade gemeld in Groningen bij het Centrum Veilig Wonen. Ze kwamen op de stapel van de zesduizend Groninger meldingen, waarvoor dit jaar een versnelde rijksregeling van kracht werd. De NAM moest alle gedupeerden voor 1 juli tegemoet komen, omdat de afhandeling te lang had geduurd.



Geluk gehad

"Dat moest snel gebeuren, want de minister wilde dat we als NAM schoon schip maakten. Dus is er niet gekeken of er werkelijk schade was, door welke beving en wanneer. Die zesduizend moesten opgelost worden. Dus die Marsdijkers hebben geluk gehad, domweg omdat ze bij het verkeerde loket kwamen", aldus Smit.



De zeven andere schadegevallen uit Marsdijk kwamen wel bij de NAM terecht, waar het volgens Smit toen ook thuishoorde, maar werden afgewezen, "omdat er nu eenmaal geen beving is geweest", aldus Smit. "Dus je buurman kan geld hebben gevangen, omdat hij toevallig bij het verkeerde loket kwam en jij niet."



De NAM vindt dat dit nauwelijks uit te leggen is, maar helaas wel realiteit is. "Doordat er haast was, is dit zo gegaan. Leg dat maar eens uit."