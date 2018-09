Drenthe Toen #2: Jack Middelburg, de Canon van Meppel en de overtocht vanuit Nederlands-Indië

In Drenthe Toen hebben we deze keer aandacht voor de legendarische motorcoureur Jack Middelburg en het boek over hem. Verder gaan we langs een 'on-Drentse havezate' en horen we historica Garry Wiersema over de Canon van Meppel en het verdwenen gehucht Tweeloo. Ook spreken we Jan de Vos die met zijn gezin in een jappenkamp in Nederlands-Indië zat en uiteindelijk de overtocht naar Nederland maakte met de MS Oranje.

