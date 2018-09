Deel dit artikel:













Drentse technasium-leerlingen denken mee over de inrichting van de N34 De N34 van bovenaf gezien (foto: RTV Drenthe)

Tweehonderd havo- en vwo-leerlingen van vijf Drentse technasiums gaan meedenken over de inrichting van de N34.

In opdracht van de provincie maken ze plannen voor de afscherming van geluid en de verbetering van de bestaande OV-knooppunten langs de N34. Ook maken ze een nieuw ontwerp voor het verkeersplein bij Gieten.



Wedstrijd

CSG Dingstede in Meppel, het Roelof van Echten College in Hoogeveen, De Nieuwe Veste in Coevorden, het Hondsrug College in Emmen en het Dr. Nassau College uit Assen/Gieten gaan de strijd met elkaar aan. De winnende ideeën worden, als ze realiseerbaar zijn, meegenomen in de uitvoering van de genoemde projecten.



De opdracht is onderdeel van een project over de N34 binnen de scholen. De finaledag staat gepland op vrijdag 23 november 2018 in het provinciehuis in Assen.