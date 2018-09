Voor het eerste Rode Baretten uitgedeeld in Assen

Vierentachtig jonge militairen voltooien vandaag de opleiding van de Luchtmobiele Brigade in Assen en ontvangen dus een rode baret.

In april dit jaar startte een proef om mensen voor de Luchtmobiele Brigade (de Rode Baretten) op te leiden in Assen. Dat is ongekend, 'want in Assen is er nog nooit een rode baret uitgereikt', vertelt Mark Bakker, commandant van het opleidingsbataljon in Assen. Luchtmobiele militairen worden normaal gesproken altijd in Schaarsbergen opgeleid. De proef is opgezet omdat het bataljon in Assen staat de springen om nieuwe collega's.De opleiding startte met 141 cursisten, meer dan in eerste instantie werd verwacht . Gaandeweg zijn er een aantal afgevallen, maar vandaag haalden 84 rekruten de eindstreep.De militairen hebben een reis door Nederland gemaakt. "Het was voor de mannen een loodzware week", vertelt commandant Mark Bakker. "Er werd veel gelopen, er was weinig slaap en weinig voeding. Dat was voor de mannen de ultieme test."Of de proef een vervolg krijgt, kan Bakker nog niet zeggen. Wel heeft hij het idee dat de proef positief is ontvangen bij de organisatie. "Ik heb wel het gevoel dat wij een serieus luisterend oor hebben gekregen", aldus commandant Bakker. "Natuurlijk is iedereen er bij gebaat om de personele invulling een boost te geven. Dus er gaat zeker iets mee gedaan worden."