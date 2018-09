Piratencultuur is immaterieel erfgoed

De piratencultuur is opgenomen op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Volgens het Kenniscentrum heeft de piratencultuur een unieke waarde voor met name het oosten en het noorden van Nederland.

Drents PvdA-Statenlid Peter Zwiers nam een jaar geleden in een column het initiatief om de piratencultuur voor te dragen voor de status van cultureel erfgoed.Zwiers is dan ook blij met de erkenning. "De piratencultuur heeft de status van cultureel erfgoed nog niet, maar dat het nu opgenomen is op de website is een belangrijke vervolgstap. Het laat in ieder geval zien dat het uniek is in Nederland. Die cultuur krijgt nu de plek die het verdient."De piratencultuur is in de jaren dertig van de vorige eeuw gestart in Almelo. Langzaam is het uitgewaaierd naar andere delen van Twente, Drenthe, Groningen, Friesland en de Achterhoek.In andere delen van het land zijn er minder piraten. Ook nergens anders ter wereld zijn zoveel piraten als in Nederland.