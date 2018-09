GGD Drenthe: veel onrust over vaccin tegen meningokokken

GGD Drenthe wordt platgebeld door ouders met vragen over het vaccin tegen meningokokken. Velen willen een prik voor hun kind, maar het vaccin is beperkt beschikbaar.

Kinderen van 14 jaar krijgen vanaf dit weekend een oproep tot inenting. Aanleiding is de toename van Type W van meningokokken, dat dodelijk kan zijn voor jongeren. In 2019 zijn de overige 14- tot 18-jarigen aan de beurt voor een prik.Maar ook ouders met kinderen uit andere leeftijdscategorieën willen een prik. En ouders bellen om hun kind dat in 2019 een prik krijgt, dit jaar nog te vaccineren.GDD Drenthe, maar ook apothekers en huisartsen moeten deze ouders teleurstellen. "In heel Noord-Nederland zijn er geen extra vaccins beschikbaar", zegt Jac Korsten van GGD Drenthe."Er is veel onrust, maar dat hoeft volgens ons niet", aldus Korsten. "We proberen mensen goed te informeren. Meer kunnen we niet doen, want we hebben de extra vaccins gewoon niet."De meningokok-bacterie kan zorgen voor hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie wordt overdragen via de lucht.Je kunt drager zijn van de bacterie, maar niet ziek worden. Door jongeren in te enten wordt ook het aantal dragers van de bacterie verminderd, waardoor verspreiding wordt tegengegaan.