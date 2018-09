Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volgende week nazomeren in Drenthe Volgende week nazomeren in Drenthe (foto:Pixabay)

Drenthe krijgt volgende week te maken met zomerse temperaturen. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag kan het kwik zelfs oplopen tot 27 graden.

De komst van het mooie weer heeft te maken met de invloed van de tropische orkaan Helene boven de Azoren. Die zorgt voor een zuidelijke stroming boven land, waardoor er subtropische en vrij droge lucht onze kant op komt.



Het gevolg is vrij zonnig en warm weer. Komende zondag knapt het weer al zienderogen op, het is droog en vrij zonnig en het wordt al 22 graden.



Daarna zet die stijgende lijn zich door. Op dinsdag maakt de zon overuren en komen de middagtemperaturen zelfs uit op 27 graden. Daarna blijft het droog en mooi zonnig weer met nog steeds zomerse temperaturen.



Pas op vrijdag wordt de buienkans groter en volgt er in het weekend wat afkoeling.