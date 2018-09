Deel dit artikel:













'Influencer' Vrgoc vindt Hurry-Up kansrijk Dragan Vrgoc vertoeft in het krachthonk van Hurry-Up (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Cirkelspeler van Hurry-Up Dragan Vrgoc denkt dat de Zwartemeerders tijdens de openingsronde in de BENE-League in eigen huis tegen Visé punten kunnen pakken. De kolos uit Kroatië besloot te verlengen bij Hurry-Up en liet in de zomer op Instagram zijn vorm zien.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Met Tim Remer en Manuel Kremer staan twee nieuwe gezichten voor de groep. "We hebben veel nieuwe spelers en ook een nieuwe coach", vertelt Dragan Vrgoc. Na twee jaren besloot oefenmeester Martin Vlijm op te stappen. "Alles is nieuw voor ons, maar we trainen al anderhalve maand heel hard."



Voordat Hurry-Up in juli de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de BENE-League startte, keerde Vrgoc terug naar thuisland Kroatië. Op Instagram postte hij een hoop trainingsvideo's: "Ik houd van social media. Ik post veel video's van mijn krachttraining." Soms doet vrouw Marina het filmwerk en anders moet de lijnspeler het zelf doen. "Dat is de meest lastige taak, omdat ik een goede plek voor mijn telefoon moet vinden. Ik ben soms vijftien tot twintig minuten eraan kwijt."



Visé

Met Visé komt zaterdag de enige Waalse formatie uit de BENE-League naar Drenthe. "Ze hebben veel goede spelers", weet Vrgoc. "Ik heb gehoord dat ze een aantal nieuwe spelers hebben gehaald." Zo sloot Sergio Rola aan bij Visé. De Portugees werd de afgelopen twee jaar, in dienst bij KV Sasja, uitgeroepen tot beste rechterhoekspeler van de grensoverschrijdende competitie.



"We zullen zien, maar ik hoop dat we kunnen laten zien dat we beter zijn", is de influencer van Hurry-Up vastberaden. Met de transfer van Vaidas Trainavicius naar landskampioen Aalsmeer verloren de oranjehemden de kapitein van de afgelopen twee jaar. Van nieuweling Sven Suton wordt een hoop verwacht.



Live

Het treffen tussen de thuisploeg en Visé is de Wedstrijd van de Week. Zaterdagavond vanaf 19:55 is het duel live te zien op internet.