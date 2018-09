Deel dit artikel:













Spandoeken tegen evenementenpark en grote ledschermen

Het vertrouwen dat Pesse en omgeving heeft in de eigenaar van tankstation Green Planet langs de A28 is tot een dieptepunt gedaald. De buurt wil geen klim- en evenementenpark met uitkijktoren en grote led-reclameschermen op meer dan 25 meter hoogte. Sinds deze week hangen er spandoeken en steeds meer raamaffiches.

Met teksten als 'Stop plannen Green Planet', 'Bomen kappen voor led-reclame groene ondernemer? Je moet je schamen!', willen de actievoerders de omgeving waarschuwen. Folkert Metselaar: "Er zijn steeds meer mensen in Pesse, Eursinge en Molenhoek die zich bij ons actiecomité Green Planet aansluiten."



Dat er bij het duurzame benzinestation ontwikkelingen zijn zoals oplaadpunten voor elektrische vrachtwagens met parkeerplaatsen en waterstofverkoop vindt Metselaar geen probleem: "Maar het hele pretpark met horecavoorzieningen daarachter en de grote schermen boven de snelweg dat gaat ons te ver. Het is te groot en te veel."



Mede-actievoerder Tom Steijvers toont lijsten met inmiddels 140 handtekeningen van omwonenden. Steijvers: "In Pesse zul je meer lichthinder krijgen, want daar zal de ledreclame op gericht zijn. Het gaat om twee schermen die naar verwachting vijftig vierkante meter groot zijn. Zo aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld kan dat niet. De mensen in Pesse hoeven 's avonds het licht niet meer aan te doen als ik het zo zie."



Ook de Natuur- en Milieufederatie (NMF) waarschuwt tegen de lichtvervuiling. "Het is een vrij hoge toren. Dus ook zonder licht is het nogal een object op deze locatie die je vanaf het Dwingelderveld gaat zien. Dat willen we niet. En als dat ook nog wordt voorzien van lichtreclame dan zeggen wij, als je dit hier gaat toestaan in de provincie heb je straks overal initiatieven langs de snelweg en langs andere wegen."



Contact tussen de initiatiefnemer en het actiecomité is er niet meer. Metselaar: "We hebben een aantal informatiebijeenkomsten gehad en tot nu toe heeft Doorten geen blijk gegeven verder met ons in overleg te willen. Wij willen de mensen waarschuwen dat het meer is dan een klimpark zoals Doorten in de media brengt. Er komt een toren die in heel Pesse en in de wijde omgeving te zien zal zijn. Er kan nu nog bezwaar gemaakt worden. Het is allemaal nog niet zo beklonken en er is niet zoveel draagvlak als Doornbos het doet voorkomen."



Edward Doorten wil alleen schriftelijk reageren op de bezwaren van de buurt. Hij schrijft dat eerst de gemeente de zienswijzen zal inventariseren en dat die 'zo spoedig mogelijk van antwoorden worden voorzien'. Daarna wil hij in 'dialoog' gaan met alle betrokkenen om 'tot een zo breed mogelijk gedragen project te komen'.



Vertrouwen in het nut van overleg heeft het actiecomité niet. "Alle input die we aan hem hebben gegeven of via de media hebben laten weten, daarvan zegt hij: doe maar een inspraakreactie bij de gemeente. Momenteel krijgen wij geen warm gevoel bij de mogelijkheden die de heer Doorten ons biedt," zegt Metselaar. Metselaar hoopt op de politiek.



Bij de gemeente Hoogeveen zijn inmiddels zestien inspraakreacties binnen gekomen. Er worden er voor komende woensdag als de termijn sluit nog veel verwacht. Volgend voorjaar zal de gemeenteraad stemmen over de wijziging van het bestemmingsplan.