Muzieklijst Harry's Blues zondag 16 september 2018

Reverend Freakchild is een actieve muzikant die onder diverse namen als Billy, Bhoomisparsha, Fordham, Sal Paradise, Swaraj en Floyd Graves naar buiten treedt. Het is bijna niet te achterhalen wat zijn werkelijke naam is. Hij groeide op in een muzikaal gezin in Hawaii. Zijn moeder speelde klassiek piano en zijn vader was een enorme bluesliefhebber. Freakchild studeerde aan de Northeastern University van Boston en haalde daar graden in filosofie en theologie. Tegenwoordig is zijn uitvalsbasis Manhattan, New York. In 2001 neemt hij zijn eerste album, ‘Blues & Spirituals’ op, al snel gevolgd door ‘Hymn Hustler’ in 2003. In 2010 verschijnt ‘God Shaped Hole’, gevolgd door ‘Chaos And Country Blues’ in 2013 en ‘Hillbilly Zen-Punk Blues’ in 2015. Vorig jaar verscheen ‘Illogical Optimism’, een uitgave die uit drie cd’s bestaat en het brede spectrum aan stijlen laat zien waaruit deze begenadigde muzikant uit put. Reverend Freakchild brengt al zijn albums op het Treated and Released Records uit. Dit jaar verscheen zijn nieuwste album’ Dial it in’.