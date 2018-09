Deel dit artikel:













Drenthe heeft 'European Community of Sport' bijna binnen Jumelet en De Groot overhandigen bidbook aan ACES voorzitter Lupattelli (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

SPORT - Drenthe lijkt de titel 'European Community of Sport' bijna binnen te hebben. Een Europese afvaardiging, die onderzoek doet of de provincie de titel verdient, was enthousiast wat het in Drenthe aantrof.

Geschreven door René Posthuma

Met een ontbijt eindigde een driedaags bezoek van ACES Europe aan Drenthe. De Europese Federatie van Sport was uitgenodigd door de provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten, Drenthe beweegt en SportDrenthe voor de kandidaatstelling van Drenthe voor European Community of Sport 2019.



Eerste regio in Nederland

Sinds woensdag had de Europese afvaardiging diverse evenementen in de provincie bijgewoond en had een goede indruk van de sport in Drenthe gekregen. Secretaris van ACES, Hugo Alonso is duidelijk: "Drenthe heeft alle ingrediënten om verkozen te worden tot European Community of Sport en deze status als eerste regio en Nederland te verdienen. Drenthe is niet alleen een voorbeeld voor Europa, maar voor de hele wereld hoe sport georganiseerd moet zijn."



Hans Derks, van Drenthe Beweegt, geeft het belang van de titel aan. "We komen hiervoor in aanmerking als Europa kan leren van hoe we het in Drenthe doen. Er wordt te vaak vergeten hoe goed we het hier doen. Dit kunnen we als Community of Sport nu laten zien."



Begin december

Gedeputeerde Henk Jumelet deelt het enthousiasme van Derks. "Er wordt veel waardering uitgesproken door Europa. Dit geeft een goed gevoel, niet alleen voor de bestuurders, maar ook voor alle vrijwilligers."



Begin december hoort Drenthe of het zich Community of Sport mag noemen. "Ik ben al uitgenodigd om begin december naar Brussel te komen, dus ik ga ervan uit dat het goed komt", besluit Jumelet.