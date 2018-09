Ondernemen in Drenthe: Wil je studenten houden in Emmen, dan moet je wat doen aan de bereikbaarheid

Directeur Herman Idema van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) pakt volgende week dinsdag in het provinciehuis in Assen zijn kans. Hij doet daar tijdens een bijeenkomst over de omgevingsvisie een pleidooi om wat te doen aan de bereikbaarheid van Emmen.

Idema is te gast in Ondernemen in Drenthe. Een TV Drenthe programma in samenwerking met de Drentse Ondernemersfabriek. Volgens Idema heeft Zuidoost Drenthe naast de bereikbaarheid van bedrijven ook baat bij meer studenten en kennis. "Bedrijven in Emmen kunnen geen stagiaires krijgen, omdat ze er niet kunnen komen."Maar de vraag om goede bereikbaarheid gaat verder. "De N34 en de Frieslandroute moeten verdubbeld worden. En er moet ook een snelle verbinding komen tussen Twente, Drenthe en Groningen. Het openbaar vervoer moet verbeterd worden. Bovendien, zo zegt Idema, wordt het tijd dat er gekeken wordt naar de doorstroming van het verkeer op de snelwegen A28 en A32. Idema pleit namens het bedrijfsleven in Provinciale Staten voor actie.Emmen is een plek waar ruimte moet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Daarvoor moeten ondernemers ondersteuning krijgen. Bij Growing Emmen bouwen ze aan een netwerk voor ondernemers en helpen ze zoeken naar partners. Sinds kort hebben Dènis en Alya Assen de leiding.Jonge ondernemers kunnen er een ruimte huren. "Maar het is vooral elkaar ontmoeten en elkaar op weg helpen", zo zegt Dènis Assen. Op 20 september zetten ze de deur open. Er zijn allerlei workshops.En over nieuwe ideeën gesproken. De binnenstad van Emmen heeft te maken met leegstand. Als het aan de stichting Plan B ligt, komt daar verandering in. Sinds twee dagen heeft Frank Arling van de stichting de sleutel van een pand in de Dalipassage in Emmen. "De bedoeling is dat we daar ondernemers de kans geven om een vernieuwend winkelconcept de ruimte geven om een idee uit te werken. Ze krijgen er de tijd voor en hoeven ook niet meteen de volle huur te betalen. Als het werkt, dan helpen we bij het zoeken van een pand." Volgens Arling is er nog ruimte zat voor nieuwe ideeën. Een centrum met alleen de landelijke winkelketens is niet interessant genoeg meer.Dit is de volledige aflevering: