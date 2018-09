Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stormloop op inschrijvingen Noordelijke voorronde NK Legpuzzelen Het NK Legpuzzelen is volgend jaar in Roelofarendsveen (Foto: Pixabay.com)

De Noordelijke voorronde van het Nederlands Kampioenschap Legpuzzelen is al na één dag helemaal vol. Er schreven zich in korte tijd 35 teams in: het maximale toegestane aantal.

Blijkbaar is het Noorden een echte puzzelregio, want er schreven zich maar liefst 140 mensen in. "Er passen helaas maar 140 mensen in de puzzelzaal, dus vol is vol", zegt organisator René van der Zwet.



Teamwork

Tijdens het NK moeten teams van vier personen zo snel mogelijk een puzzel afmaken. Het team dat de puzzel het eerste klaar heeft, is de winnaar.



Van der Zwet: "In alle voorrondes maken de deelnemers dezelfde puzzel van Jan van Haasteren, Pas als het startsein gaat, weten de deelnemers welke puzzel ze moeten maken."



'Heb niets met puzzelen'

Een van de Drentse puzzelaars is Fien Strijker uit Ruinen. Ondanks haar vlugge inschrijving, heeft ze niet zoveel met puzzelen.



"Toevallig heb ik er vorig jaar iets over gelezen en het kwam nu weer voorbij. Ik dacht 'laat ik eens gek doen' en toen hebben we ons ingeschreven", zegt Strijker.



Tactiek

Van der Zwet heeft nog wel een tip voor de deelnemers: "Eerst de randjes leggen is niet de meest snelle methode. Op kleur sorteren en dan per teamlid kijken wie welke kleur maakt, is een betere tactiek."



De Drentse voorronde van het NK Legpuzzelen is op 15 december in Ruinen. De beste vijf van iedere voorronde plaatsen zich voor de landelijke finale, eind maart 2019 in Roelofarendsveen.