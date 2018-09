Theatervoorstelling Mammoet een jaar vertraagd wegens succes Pauperparadijs

De theatermakers van Het Pauperparadijs hebben het drukker dan vooraf voorzien. Ze hadden gepland om volgend jaar zomer een nieuwe theaterproductie neer te zetten in Drenthe, genaamd Mammoet. Deze is nu een jaar uitgesteld.

