Laatste rit Oerexpress: Het heeft Borger zeker op de kaart gezet

Het begon als een grap en na precies 504 ritten komt er weer een eind aan. De Oerexpress reed vandaag z’n laatste pendeldienst tussen het centrum van Borger en het Hunebedcentrum. “Ik ga het zeker missen”, zegt initiatiefnemer Alex Eding.

Eding kocht de elektrische driewieler via een advertentie op internet. Toen hij het karretje ging ophalen had hij spijt, maar aangekomen in Borger zag hij toch potentie. Ook andere ondernemers in het dorp haakten aan en zo werd de Oerexpress geboren. Een bijzonder geel karretje, met een hunebed op het dak, dat toeristen op eigen wijze naar het Hunebedcentrum bracht.“Het was ontzettend leuk”, blikt Eding na de laatste rit terug. “Nee, commercieel was het zeker geen succes. We hebben 550 passagiers gehad, die allemaal twee euro hebben betaald, maar de kosten waren zeker vijf keer zo hoog. Maar het was ’t zeker waard.”Dat vinden ook de laatste passagiers die nog een rit maken. “Ik denk dat het Borger zeker op de kaart heeft gezet”, zegt een oudere man, die al meerdere keren passagier is geweest. Een vrouw zegt: “Je hebt een prachtig uitzicht, je ziet Borger op een andere manier.”De Oerexpress is verkocht en gaat dienst doen op het recreatiepark Puur Exloo. De vijftien vrijwillige chauffeurs nemen morgen afscheid van het bijzondere voertuig.Bekijk hieronder de eerste proefrit die de Oerexpress maakte: