Achilles 1894 één van de vaste speellocaties voor jeugdinterlands

VOETBAL - Op het sportpark van Achilles 1894 kunnen ze een grote glimlach niet onderdrukken. Vandaag is duidelijk geworden dat de KNVB Sportpark Marsdijk heeft aangewezen als één van de vaste speelplaatsen voor interlandwedstrijden in het jeugdvoetbal in Nederland.

"Een gedegen organisatie en accommodatie waren voor de KNVB de argumenten om een overeenkomst met ons aan te gaan als vaste speellocatie", vertelt Ronald Keen enthousiast. De voorzitter van de voetbalclub meldt dat in het voorjaar van 2019 de eerstvolgende interlands bij zijn club gepland staan.Het was trouwens nog wel even spannend of het allemaal op tijd in kannen en kruiken zou zijn. Keen: "De eerste gesprekken begonnen in voorjaar van 2018 met de intentie om in het najaar te starten met de eerste interlandwedstrijden. Maar door de hoge temperaturen in de afgelopen maanden is de kwaliteit van het speelveld dermate achteruit gegaan. De KNVB durfde het niet aan om al in het najaar wedstrijden bij Achilles 1894 in te plannen. De huidige beregeningsinstallatie bleek bij deze weersomstandigheden onvoldoende voor een goede grasmat."De KNVB gaf het advies aan Achilles 1894 om een permanente beregeningsinstallatie te installeren. De voetbalclub ging in overleg met de gemeente Assen en die stemde in om te helpen. "Ook gaan we LED-verlichting om onder meer het hoofdveld plaatsen, zodat het voldoet aan de eisen van de UEFA voor televisie-uitzendingen."