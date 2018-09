Assen zet vol in op aardgasvrije wijk

Krijgt Assen over niet al te lange tijd haar eerste aardgasvrije wijk? De gemeente hoopt het wel en heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een deel van de wijk Lariks aardgasvrij te maken.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat het om ongeveer 450 woningen in de Beek en omgeving.Assen is al voor een klein gedeelte gasvrij: de flat Ellen is verbouwd naar nul op de meter. De gemeente wil de opgedane kennis van die verbouw gebruiken om ook de rest van de buurt aardgasvrij te maken. Als de gemeente de subsidie krijgt, gaat zij samen met de bewoners en huiseigenaren de plannen om de buurt aardgasvrij te maken verder uitwerken.Volgens Assen heeft het aardgasvrij maken van woningen gevolgen voor bewoners. Zo moeten ze bijvoorbeeld anders gaan koken en hun huis anders verwarmen. "Een huishouden gebruikt 95 procent van het totale gasverbruik voor het verwarmen van het huis en 5 procent voor het koken", laat Denise Zwep van de gemeente weten. "Als we straks van gas afstappen moeten we op een nieuwe manier koken, zoals via inductie bijvoorbeeld. Dat gebeurt in de flat Ellen ook. En de appartementen worden verwarmd door waterpompen."Naast de gemeente Assen hebben nog 75 andere gemeenten een aanvraag ingediend. Begin oktober wordt bekend of Assen de subsidie krijgt.