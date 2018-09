Extra startplekken voor 4 Mijl van Assen

De belangstelling van lopers voor de eerste 4 Mijl van Assen morgen is boven verwachting. Er zijn vijftig extra startnummers bijgekomen, omdat de eerste 800 startplekken vol zijn.

Bertjan Marree van de organisatie had dit niet verwacht, voor een eerste editie. "We dachten met 800 aan de veilige kant te zitten, want je moet het parcours wel veilig houden, en ook voldoende vrijwilligers hebben. Maar de voorinschrijving liep als een trein."Voor de vijftig extra startplekken, hebben zich ook alweer tientallen gemeld. "We hadden het amper besloten, of de eersten kwamen al binnen. Maar het maximum is echt 850 deelnemers. Onze vergunning van de gemeente laat er niet meer toe."Omdat de toeloop zo groot is, kan er vlak voor de start niet meer ingeschreven worden. De 4 Mijl van Assen start morgenmiddag in het Anne Frank Park in Marsdijk. De route gaat langs het Havenkanaal en het Noord-Willemskanaal.Gezien de belangstelling dit keer, denkt Bertjan Marree het aantal startplekken volgend jaar op te trekken naar duizend.