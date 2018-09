Vijf vragen over meningokokkenziekte

Sinds het RIVM aankondigde jongeren te gaan inenten tegen meningokokken is er veel bezorgdheid bij ouders. Maar wat is meningokokkenziekte precies?

De website van het RIVM geeft antwoord op de meest gestelde vragen.Het is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie: de meningokok. Van deze bacterie bestaan verschillende typen. Het bekendst zijn de typen A, B, C, W en Y. In de meeste gevallen maakt de bacterie je niet ziek. Als dit wel gebeurt kun je heel snel heel ziek worden. Van de mensen die door de bacterie hersenvliesontsteking krijgen overlijdt 5 tot 10 procent. Van de mensen die ernstige bloedvergiftiging oplopen door de bacterie is dat 20 tot 50 procent.Een besmetting met de meningokok-bacterie kan in het begin lijken op griep. De eerste symptomen zijn vaak verkoudheid en een grieperig gevoel. Dit kan snel erger worden met hoge koorts.In erge gevallen kan men een stijve nek krijgen, een symptoom van hersenvliesontsteking. Kleine kinderen kunnen luierpijn krijgen, waarbij ze erg huilen bij het verschonen. Bij bloedvergiftiging kunnen er rode vlekjes zichtbaar zijn op de huid.Sinds 2015 is er een toename in besmettingen met type W van de meningokok. Daarom is besloten om jongeren te laten inenten deze bacterie. Jongeren zijn namelijk relatief vaker drager van de bacterie en hebben daardoor meer kans om ziek te worden. Het vaccineren van deze groep moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de bacterie tegengegaan wordt. Dat moet de ziekte ook voorkomen bij andere leeftijdsgroepen.Het RIVM roept vanaf half september kinderen op die geboren zijn in 2004 om zich te laten vaccineren. In 2019 worden de overige 14- tot 18-jarigen opgeroepen. Er zijn niet genoeg vaccins om beide groepen direct in te enten.Het vaccin beschermt vijf jaar tegen meningokok, typen A, C, W en Y. Er kunnen bijwerkingen zijn zoals een pijnlijke plek waar de prik gegeven is. In de eerste dagen na de prik is lichte koorts is ook mogelijk omdat het lichaam afweer opbouwt tegen de bacterie.