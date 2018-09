Deel dit artikel:













Oeps, foutje bedankt: vrachtwagen klem onder viaduct N379 De vrachtwagen raakte klem onder de viaduct op de N379 (foto: Persbureau Meter) De vrachtwagen raakte klem onder de viaduct op de N379 (foto: Persbureau Meter) De vrachtwagen raakte klem onder de viaduct op de N379 (foto: Persbureau Meter)

Het was even goed schrikken voor een chauffeur die met z'n vrachtwagen over de N379 reed. Tussen Zwartemeer en Barger-Compascuum kwam de wagen onder het viaduct klem te zitten.

De Tsjechische chauffeur dacht dat hij net kon redden, maar dat bleek dus niet zo. De wagen vervoerde units van het AZC in Ter Apelkanaal. Deze raakten door het ongeluk beschadigd.



De geschrokken vrachtwagenchauffeur stapte zonder kleerscheuren uit z'n cabine. Het verkeer hoefde niet omgeleid te worden.