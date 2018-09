Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook dit weekend is er weer genoeg te beleven, van muziek, sport tot cultuur. Hier een aantal tips voor leuke evenementen in het weekend.

En het wordt ook nog eens lekker weer ! De komst van de aangename temperaturen heeft te maken met de invloed van de tropische orkaan Helene boven de Azoren.Toe aan een verwenmomentje? Dan moet je vrijdagavond naar Schoonoord, waar je mee kunt doen aan een bijzondere sessie die je geest zal verruimen. Onder leiding van Nuttah Nakota kun je meedoen aan KrachtCirkel. Een moment om even niets te moeten, bij jezelf te komen en op te laden. Een warm dekentje, kopje thee, chocolade, gelijkgestemden, kaarsjes, meditatie en muziek. Aanvang: 20.00 uur. Meer informatie via de website Tijdens de sportmarkt op zaterdag kunnen alle Hoogeveense sportaanbieders zich met demo’s en stands op de Hoofdstraat presenteren. Een prima gelegenheid om alle sporten onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Op het Cascadepodium worden doorlopend sportdemonstraties gegeven.In Assen gaan zaterdag en zondag 's werelds beste motorcrossers strijden om de WK-punten in de MXGP- en MX2-categorie. Dit doen ze op een speciaal voor MXGP Motorcross ingericht parcours. Daarnaast komt een speciale 'veteranenklasse' aan de start en worden er wedstrijden verreden in het Europees kampioenschap 125cc, 150cc en 250cc. Het complete programma en tijdschema staat op onze website Fietsliefhebbers moeten dit weekend zeker naar Pesse. Daar is zaterdag de derde editie van de Green Mountain Tour. Een unieke toertocht over het Dwingelderveld en door het Vechtdal met als hoogtepunt de dubbele beklimming van de VAM-berg. De beklimming naar het hoogste punt van Drenthe, met een stijgingspercentage van 23 procent, is een uitdaging voor iedere renner. Aanvang: 08.00 uur.Zondag wordt het niet dubbel, maar driedubbel genieten tijdens Pedaal Vocaal. Een muzikaal én actief uitje in het stroomdalgebied van de Drentsche Aa. Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en getrakteerd worden op mooie muziek kan tijdens de korenfietstocht Pedaal Vocaal.De koren zingen tussen 11.00 en 17.00 uur, elk twee keer op verschillende locaties. Meer informatie, zoals welke koren er optreden en de prijzen van de toegangskaarten, kun je op de website vinden.Nog een paar weken en het is herfst. De paddenstoelen zijn al goed zichtbaar en daarom organiseert Staatsbosbeheer zondag een heuse paddenstoelenexcursie. De gids laat je kennismaken met verschillende soorten en vertelt boeiend over de paddenstoelen en hun belangrijke taak in de natuur. De wandeling begint om 13.30 uur bij Buitencentrum Drents-Friese Wold.